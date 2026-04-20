Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260420-2: Zeugensuche nach Hauseinbrüchen

Erftstadt (ots)

Ermittler bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach mehreren unbekannten Männern, die am Mittwoch (15. April) in mindestens zwei Häuser in Erftstadt-Lechenich eingebrochen sein soll. Zeugen beschrieben die Täter als dünne, sportliche Männer mit einer Körpergröße von 170 bis 180 Zentimetern, in dunkler Kleidung mit Kappen und mit vermummten Gesichtern.

Hinweise zu den Tätern, verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit oder verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe nehmen die zuständigen Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Eine Zeugin habe gegen 13:30 Uhr drei Verdächtige auf dem Grundstück eines Nachbarn an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gesehen. Der Bewohner verständigte die Polizei. Ein Streifenteam stellte ein eingeschlagenes Küchenfenster und mehrere Hebelspuren fest. Die Täter sollen in Richtung der Bernhard-Letterhaus-Straße geflüchtet sein.

In der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr schlugen Unbekannte in der Friedrich-Engels-Straße zu. Auch hier hebelten die Täter die Terrassentür auf und verschafften sich Zugang zum Haus.

In beiden Fällen fahndeten Polizistinnen und Polizisten nach den Tätern, sicherten Einbruchspuren und fertigten Strafanzeigen. Die Ermittlerinnen und Ermittler prüfen derzeit unter anderem, ob die beiden Fälle zusammenhängen. (hw)

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