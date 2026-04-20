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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260420-1: Zwei Schwerverletzte nach zwei Alleinunfällen

Hürth und Pulheim (ots)

E-Scooterfahrer und Radfahrerin stürzten

Bei zwei Verkehrsunfällen am Wochenende sind ein E-Scooterfahrer (39) in Hürth und eine Radfahrerin (64) in Pulheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten und brachten sie in Krankenhäuser.

Am Freitagabend (17. April) sei der 39-Jährige laut ersten Ermittlungen gegen 23.15 Uhr auf der Schnellermaarstraße in Hürth-Gleuel von Alstädten-Burbach kommend gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er gegen einen Bordstein gefahren. Durch den Aufprall sei er gestürzt und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Sachstand sei die 64-Jährige am Sonntagnachmittag (19. April) gegen 15 Uhr in Pulheim auf der Widdersdorfer Straße in Richtung Bonnstraße unterwegs gewesen. Laut Zeugenaussage habe die Radfahrerin plötzlich stark abgebremst und sei gestürzt. Beim Sturz erlitt sie die schweren Verletzungen.

In beiden Fällen dokumentierten Polizistinnen und Polizisten die Spuren an den Unfallorten und fertigten jeweils eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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