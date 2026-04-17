Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260417-1: Einbruch in Baucontainer

Brühl (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach zwei dunkel gekleideten Personen, die in der Nacht zu Freitag (17. April) in Brühl-Badorf einen Baucontainer aufgebrochen haben sollen. Mit Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten sie vermutlich in Richtung der Straße "Im Paradies".

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 0 Uhr bemerkte eine Zeugin verdächtige Personen auf einer Baustelle an der "Alte Bonnstraße" in Höhe der Straße "Am Petershof". Alarmierte Polizeikräfte stellten vor Ort einen aufgeschnittenen Bauzaun und einen aufgebrochenen Baucontainer fest. Die genaue Beute ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamtinnen und Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

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