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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260416-3: Betrüger scheiterten an rüstiger Seniorin

Frechen (ots)

Perfide Masche mit vorgetäuschtem Unfall scheiterte

Eine Frechenerin erhielt Mittwochvormittag (15. April) einen betrügerischen Anruf. Angeblich habe ihre Enkelin einen tödlichen Verkehrsunfall erlitten und sitze nun in Haft. Sie können jedoch nach Zahlung einer Kaution freikommen. Während zunächst eine schluchzende Frau am Telefon zu hören war, sprach wenig später eine angebliche Polizeibeamtin und erklärte die weitere Vorgehensweise.

Die Seniorin wurde jedoch schnell misstrauisch und reagierte vorbildlich. Sie kündigte an, ihre Enkelin selbst anrufen zu wollen und beendete das Gespräch. Die wahre Enkelin der Seniorin erstattete später Anzeige auf einer Polizeiwache. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: Geben Sie keine Informationen zu Wertgegenständen, Bargeldbeständen oder Bankkonten an Anrufer heraus. Polizeibeamte, Staatsanwälte und andere Amtsträger verlangen niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung und übergeben Sie kein Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie auf. Kontaktieren Sie die Behörde, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie dazu die Telefonnummer der Behörde selbst heraus. Rufen Sie vermeintlich betroffene Verwandte oder Bekannte selbst an. Informieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer '110' über derartige Vorfälle. Das sollten Sie auch in dem Fall tun, wenn Sie einen Betrugsversuch selbst unterbunden haben oder verdächtigen Personen den Zutritt verwehrt haben. Die Polizei ist dann in der Lage nach Verdächtigen zu fahnden und auch andere Menschen zu schützen. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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