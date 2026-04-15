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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260415-3: Unbekannter brach in Autos ein - Zeugensuche

Brühl (ots)

Passanten versuchten Flüchtigen aufzuhalten

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstagmorgen (14. April) in mindestens zwei Autos in Brühl eingebrochen sein soll. Zeugen beschrieben den Täter als einen 25 bis 35 Jahre alten und 175 bis 180 Zentimeter großen bärtigen Mann, der zum Tatzeitpunt einen blauen Trainingsanzug und eine schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben soll. Hinweise zum Täter oder verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die zuständigen Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 23 telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der Gesuchte die Scheiben der Beifahrerseite von zwei geparkten Autos an der Jordanstraße zwischen 6.30 Uhr und 6.40 Uhr eingeschlagen haben. Ein Zeuge habe den Mann beobachtet wie dieser sich mit seinem Oberkörper durch das Fenster in eines der Autos beugte. Nach einer Ansprache sei der Verdächtige Richtung Schildgesstraße davongelaufen. Der Zeuge habe den Mann kurz verfolgt und einen weiteren Passant zugerufen, um den Flüchtigen festzuhalten. Beim Versuch den Rennenden zu packen, habe dieser einen Rucksack und seine Jacke verloren.

Alarmierte Polizisten fahndet nach dem Flüchtigen und stellten später in unmittelbarer Nähe der beschädigten Autos zwei Werkzeugkoffer fest. Ermittlungen ergaben das sie aus einem weiteren Einbruch in ein Auto stammten. Sie stellten die Koffer, den Rucksack und die Jacke des Tatverdächtigen sicher, dokumentierten die Einbruchspuren und fertigten mehrere Strafanzeigen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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