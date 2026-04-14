Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260414-2: Schülerin stürzt mit Fahrrad nach Zusammenstoß - leichtverletzt

Brühl (ots)

Handwerker transportierte Glasscheibe

Am Montagvormittag (13. April) ist eine Schülerin (12) in Brühl-Schwadorf nach einem Zusammenstoß mit einer Glasscheibe gestürzt. Rettungskräfte brachten das Mädchen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Laut erste Erkenntnissen soll ein Handwerker gegen 10.15 Uhr eine Glasscheibe aus einem geparkten Transporter an der Bonnstraße ausgeladen haben. Zeitgleich sei die 12-Jährige in Begleitung eines Elternteils mit dem Fahrrad auf dem angrenzenden Geh- und Radweg in Richtung Schwadorf unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Zusammenstoße zwischen der Fahrerin und der Glasscheibe, in dessen Folge die Schülerin stürzte und sich die leichten Verletzungen zuzog. Die Glasscheibe zersprang.

Alarmierte Polizeikräfte hielten die Personalien und Aussagen der Beteiligten fest, dokumentierten die Unfallspuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats bereits übernommen. (hw)

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