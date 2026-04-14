Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260414-1: Senioren betrogen, Geld und Bankkarten erbeutet

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach unbekannten Frauen, die am Montag (13. April) in Pulheim und in Frechen nach betrügerischen Anrufen bei Senioren erschienen und Bargeld sowie Bankkarten abgeholt haben sollen.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen erhielt ein Senior in Pulheim am Vormittag einen Anruf einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Angeblich müsse die Bank das Bargeld des Geschädigten überprüfen. Gegen 12 Uhr erschien eine schwarzhaarige Frau an der Wohnanschrift. Sie nahm Bargeld entgegen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Anwohner der Mozartstraße erhielten gegen 11.30 Uhr ebenfalls einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Man müsse Überweisungen eines Versandhauses überprüfen und zusätzlich die Bankkarte samt PIN zur Prüfung abholen. Gegen 12.30 Uhr klingelte dann eine etwa 40 Jahre alte dunkelhaarige, korpulente Frau, bekleidet mit Jeans und grauer Jacke an der Tür. Sie nahm EC-Karten entgegen.

In Frechen erhielt eine Seniorin gegen 18 Uhr den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters eines Versandhauses. Bei der Abbuchung seien Probleme mit dem Bankkonto der Geschädigten aufgetaucht. Man müsse die Bankkarte einziehen und eine Neue ausstellen. Gegen 18.15 Uhr sei dann eine blonde, etwa 40 Jahre Frau mit kräftiger Statur an der Wohnanschrift an der Dürerstraße erschienen. Die etwa 170 Zentimeter große, dunkel gekleidete Unbekannte habe die Bankkarte samt PIN an sich genommen. (rs)

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