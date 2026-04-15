Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260415-2: Einbruch in Wohnhaus und Wohnung - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Fenster und Tür aufgehebelt

Die Polizei fahndet nach mehreren Unbekannten, die am Dienstag (14. April) in ein Wohnhaus in Erftstadt und in eine Wohnung in Elsdorf eingedrungen sein sollen. Sie sollen Schmuck, Uhren, einen Tresor und ein Laptop entwendet haben.

Die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen sie telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen hebelten Unbekannte zwischen 7.30 Uhr und 19.45 Uhr ein Fenster eines Wohnhauses in der Nähe des Reiherweges in Erftstadt auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und flüchteten mit Schmuck.

In Elsdorf hebelten Unbekannte zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr eine Wohnungstür in einem Haus an der Straße "Am Weiher" auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten einen Tresor, Uhren und ein Laptop.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten Strafanzeigen.

Die Polizei rät: Notieren Sie sich bei Kauf neuer Gegenstände, falls vorhanden, die Individualnummer, sodass Sie sie im Falle eines Diebstahls griffbereit haben. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dann können die Polizistinnen und Polizisten den entwendeten Gegenstand zur Fahndung ausschreiben. (rs)

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