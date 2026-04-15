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Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260415-1: Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wesseling (ots)

Ein Fahrradhelm verhindert zwar keinen Unfall, kann aber vor schweren Kopfverletzungen schützen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (14. April) in Wesseling-Keldenich ist eine Radfahrerin (83) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Frau in eine Klinik. Die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut ersten Erkenntnissen soll die 83-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 17.30 Uhr auf der Straße "Im Dich" gefahren sein. Im Einmündungsbereich zur Eichholzer Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 19-Jährigen. In Folge des Sturzes zog sie sich die schweren Verletzungen zu. Ersthelfer versorgten die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei- und Rettungskräfte.

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten sicherten Unfallspuren, dokumentierten die Aussagen von Zeugen und Beteiligten und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Bei ihrer Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die Verletzte zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen hatte.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis empfiehlt allen Rad- und Pedelecfahrenden sowie den Nutzerinnen und Nutzern von E-Scootern vor Fahrtbeginn einen passenden Helm aufzusetzen. Der Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle. Er ist aber ein wirksamer Schutz gegen schwerwiegende Unfallfolgen und kann effektiv vor Kopf- und Gesichtsverletzungen bewahren oder Verletzungsbilder zumindest abmildern. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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