Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260416-2: Autofahrer prallte gegen Laterne - schwer verletzt

Brühl (ots)

Laterne aus dem Boden gerissen

Ein Autofahrer (18) ist am Mittwochmorgen (15. April) in Brühl bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne, die aus dem Boden gerissen wurde. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen fuhr der 18-Jährige gegen 6.40 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Luxemburger Straßen. Zwischen Römerstraße und Von-Wied-Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Laterne, riss diese aus dem Boden und schleifte sie einige Meter mit.

Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise darauf, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und offenbar den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Die Ermittler gehen auch Hinweisen nach, wonach ein Tier die Fahrbahn überquert haben könnte und den Fahrer zu einem Ausweichmanöver bewegte. Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (rs)

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