Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260416-1: Zweiradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kerpen (ots)

Rettungskräfte brachten Verletzten in ein Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto ist ein Kradfahrer am Mittwochabend (15. April) in Kerpen schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Informationen fuhr ein Autofahrer (43) gegen 19.45 Uhr auf der Dürener Straße aus Richtung Kerpen in Richtung Blatzheim. Zeitgleich kam ihm der 26 Jahre alte Fahrer eines Kleinkraftrades entgegen. Der Autofahrer soll nach links auf ein Grundstück abgebogen sein und der Kradfahrer prallte gegen die rechte Seite des Autos. Dabei verletzte sich dieser schwer.

Alarmierte Polizeikräfte sicherten Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (rs)

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