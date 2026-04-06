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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressenachtragsmeldung - Verkehrsunfall auf der L 98 - Motorradfahrer tödlich verletzt

Ochtendung, L 98 (ots)

Am Montag, 06.04.2026, um 15.13 Uhr, wurde die Polizeiinspektion in Mayen über einen Verkehrsunfall auf der L 98, Gemarkung 56299 Ochtendung, informiert. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, befuhr ein 30-jähriger Kradfahrer, aus der Verbandsgemeinde Mendig, mit seinem Motorrad die L 98 aus Richtung Welling kommend in Fahrtrichtung Ochtendung. Vor einer abschüssigen Linkskurve beabsichtige dieser einen vor ihn fahrenden PKW zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr lenkte der Kradfahrer nach dem Überholvorgang ruckartig nach rechts, verlor die Kontrolle über sein Motorrad, kam folglich zu Fall und kollidierte mit einem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Verkehrszeichen. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Im Einsatz waren neben der Polizei Mayen, der Rettungsdienst inklusive Notarzt mit Rettungshubschrauber und Notfallseelsorger, die Feuerwehr Ochtendung, die Straßenmeisterei Kruft, sowie das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Koblenz.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die L 98 weiterhin in diesem Bereich zwecks spezialisierter Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Die Sperrung wird noch vermutlich bis ca. 20.00 Uhr andauern.

Zeugen, insbesondere der Fahrzeugführer aus dem Gegenverkehr, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen
Rosengasse 2
56727 Mayen
Kaster, PHK

Telefon: 02651-801-0
E-Mail: pimayen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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