Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und beträchtlichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von rund 75.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Schwetzingerstadt.

Ein 25-jähriger Mann war gegen 2:15 Uhr mit seinem Hyundai SUV auf dem linken Fahrstreifen der Viehhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zwischen der Rheinhäuser Straße und der Schwetzinger Straße wechselte er unachtsam auf die rechte Fahrspur. Dabei übersah er einen mit nicht angepasster Geschwindigkeit in gleicher Richtung herannahenden 19-jährigen BMW-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der BMW schleuderte nach rechts, prallte zunächst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW und anschließend gegen einen weiteren geparkten Opel. Der BMW kam schließlich kurz vor der Einmündung zur Schwetzinger Straße, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, zum Stehen.

Der 19-jährige Fahrer des BMW und seine Beifahrerin erlitten Verletzungen und wurden nach medizinischer Erstversorgung an der Unfallstelle in Krankenhäuser eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Informationen vor.

Der BMW wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrfähig war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 75.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an.

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