Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 26-Jähriger attackiert Frau mit Messer - Passanten schreiten ein

Osnabrück (ots)

Durch das beherzte Eingreifen einiger Passanten konnte am Montagmorgen an der Natruper Straße in Osnabrück eine 21-jährige Frau vor schlimmeren Verletzungen bewahrt werden.

Nach bisherigen Ermittlungen wurde die Frau von einem ihr und der Polizei bekannten 26-jährigen Mann um kurz nach sieben Uhr an einer Bushaltestelle im Osnabrücker Stadtteil Atter bedroht und gezwungen, in dessen Auto einzusteigen. An einer Ampel an der Natruper Straße ist es der Frau gegen 7.30 Uhr gelungen, aus dem Auto zu fliehen. Der 26-Jährige verließ daraufhin ebenfalls das Auto und verfolgte die Frau. Es kam zu einem Handgemenge. Der Mann ließ erst von der Frau ab, als einige Passanten auf das Geschehen zukamen. Er lief zurück zu seinem Auto und entfernte sich vom Tatort.

Bei der Auseinandersetzung mit dem 26-Jährigen wurde die Frau auch mit einem Messer attackiert. Das Opfer erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden konnten. Die Ermittlungen dauern an, nach dem polizeibekannten 26-Jährigen wird gefahndet.

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