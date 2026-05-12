Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Zwei Männer im Auto ausgebremst und im Anschluss geschlagen; Ein Täter setzte Messer ein- Zwei Opfer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend kam es in Badbergen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass es auf der Straße an der B68 zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren zwei Männer mit einem Pkw die Straße an der B68, als sie von einem Audi überholt und anschließend ausgebremst wurden. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin zum Stillstand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stiegen zwei Männer aus dem Audi aus und gingen auf das Fahrzeug der beiden Opfer zu.

In der Folge kam es zu einem Handgemenge, bei dem einer der Tatverdächtigen ein Messer gegen den Beifahrer eingesetzt haben soll. Dieser konnte den Angriff abwehren und schließlich fußläufig zu seiner Wohnanschrift flüchten.

Der Fahrer des ausgebremsten Autos wurde ebenfalls angegriffen. Als plötzlich ein weiteres Fahrzeug an der Örtlichkeit erschien, ließen die Angreifer von dem Mann ab, stiegen wieder in ihren Pkw und flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Das Opfer fuhr anschließend mit dem Pkw ebenfalls zu seiner Wohnanschrift.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Audi ein. Aufgrund intensiver Ermittlungen konnten das Fahrzeug sowie die möglichen Beschuldigten im weiteren Verlauf ermittelt werden.

Beide Opfer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt.

Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem Tatgeschehen dauern an

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