POL-KN: (Singen
Landkreis Konstanz) Einbruch in Bäckerei
Täterfestnahme (17.04.2026)
Singen (ots)
Am späten Freitagabend gegen 23:20 Uhr konnte durch Kräfte des Polizeireviers Singen ein 30-jähriger Einbrecher in einer Bäckerei in der Rielasinger Straße in Singen auf frischer Tat festgenommen werden. Er war durch Aufhebeln einer Glasschiebetüre in den Verkaufsraum gelangt. Es konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass der Mann bereits in der Vergangenheit mehrere Einbrüche in Bäckereien im Raum westlicher Hegau begangen hat.
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