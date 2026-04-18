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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen
Landkreis Konstanz) Trickdiebstahl
Warnhinweis (17.04.2026)

Engen (ots)

Am Freitag um die Mittagszeit verschaffte sich ein angeblicher Mitarbeiter des Elektrizitätswerks Singen Zutritt zur Wohnung eines älteren Mannes in Engen. Er gab an, die Heizung überprüfen zu müssen. Nach Verlassen der Wohnung stellte der Wohnungsinhaber fest, dass mehrere Geldbörsen und eine Dokumentenmappe aus der Wohnung fehlten. Der angebliche Mitarbeiter konnte wie folgt beschrieben werden: Mitteleuropäisches Aussehen, sprach akzentfreies Deutsch, ca. 185 cm groß, rundlicher Kopf, dunkel bekleidet.

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Vorgehensweise!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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