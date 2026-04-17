Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Steißlingen, Lkr. Konstanz) KORREKTURMELDUNG: Jugendliche mit viel zu schnellen E-Scootern unterwegs (16.04.2026)

Stockach, Steißlingen (ots)

KORREKTURMELDUNG - die erste Kontrolle fand in der Weißmühlenstraße in Stockach statt, nicht in Singen.

Beamte der Verkehrspolizei haben am Donnerstagmittag mehrere Jugendliche erwischt, die mit viel zu schnellen E-Scootern unterwegs waren.

Gegen 13.30 Uhr fiel den Polizisten in der Weißmühlenstraße in Stockach ein mit zwei Jugendlichen besetzter E-Scooter auf, der die Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überquerte. Nach dem erfolglosen Versuch sich daraufhin einer Polizeikontrolle zu entziehen, stellten die Beamten bei der Überprüfung des Scooters des 14-Jährigen fest, dass dieser bei einer Messung auf einem Rollenprüfstand eine Geschwindigkeit von stattlichen 75 km/h - abzüglich einer Messtoleranz noch von 69 km/h - aufwies. Der Roller wurde beschlagnahmt, den 14-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zwei weitere Jugendliche, die ebenfalls mit einem zu schnellen Scooter unterwegs waren erwischten die Beamten am Nachmittag in der Gartenstraße in Steißlingen. Nachdem die Jungs zu zweit auf einem Roller ohne Versicherungskennzeichen fuhren stellten die Polizisten bei der Überprüfung der Geschwindigkeit des Gefährts fest, dass dieses statt der erlaubten 25 km/h nach Toleranzabzug noch 31 km/h schnell war.

Der 15-jährige Fahrer muss ebenfalls mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und zudem wegen des Gebrauchs eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung rechnen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass neben dem Verlust des Versicherungsschutzes bei einem "getunten" E-Scooter auch eine erhebliche Unfallgefahr besteht, da die Bremsen dieser Fahrzeuge nicht auf höhere Geschwindigkeiten ausgelegt sind. Zudem darf man auf einem E-Scooter ausschließlich alleine fahren!

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