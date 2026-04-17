Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter des Elektrizitätswerks aus und bestiehlt Senioren (17.04.2026)

Engen (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Freitagmittag als Mitarbeiter des Elektrizitätswerks ausgegeben und ein Ehepaar bestohlen. Gegen Mittag klingelte der Mann an der Wohnungstür des lebensälteren Ehepaars. Indem er sich als Mitarbeiter des Elektrizitätswerks ausgab verschaffte sich der Dieb Zutritt zur Wohnung. Dort "begutachtete" er angeblich die Heizungen. Nachdem der Unbekannte die Senioren noch mit etwas Smalltalk über Strompreise ablenkte, verließ er die Wohnung wieder.

Im Anschluss stellten die Bewohner fest, dass in einem Schrank aufbewahrte Dokumente und ein Geldbeutel fehlten.

Zu dem falschen E-Werk-Mitarbeiter ist lediglich bekannt, dass er etwa 185 Zentimeter groß war, einen rundlichen Kopf hatte und vermutlich dunklere Kleidung trug.

Zeugen, denen der Mann am Freitag im Bereich der Schillerstraße aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen und rät zu besonderer Vorsicht bei Handwerkern, die unaufgefordert plötzlich vor der Tür stehen und Einlass fordern. Schließen Sie die Tür und halten zunächst Rücksprache mit einer Person Ihres Vertrauens! Hinweise, um sich vor unseriösen Handwerken zu schützen, bekommt man bei den Präventionsstellen der örtlichen Polizei und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell