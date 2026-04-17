Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Falsche Polizeibeamte unterwegs (16.04.2026)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist eine 88-Jährige durch den Anruf eines falschen Polizeibeamten um ihr Erspartes gebracht worden. Die Seniorin erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der ihr weiß machte, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. Um einer drohenden Gefängnisstrafe zu entgehen, müsse für die Tochter eine Kaution hinterlegt werden. Zur Entgegennahme des Geldes kündigte der Anrufer einen Kollegen an, der dieses zeitnah an der Wohnanschrift abholen werde. Nachdem die Frau den Wahrheitsgehalt des Anrufs nicht anzweifelte, übergab sie kurz darauf mehrere tausend Euro Bargeld an ihrer Haustüre an einen unbekannten Abholer.

Der Mann war etwa 180 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur, dunkle Haare und trug schwarze Kleidung.

Mit demselben Vorgehen erbeuteten Betrüger bereits am Donnerstagvormittag in der Straße "Am Schwalbenhaag" ebenfalls einen fünfstelligen Geldbetrag.

Hier war der Abholer etwa 30 Jahre alt, ungefähr 190 Zentimeter groß, hatte dunkle Haut und eine athletische Figur.

Zeugen, denen die beiden unbekannten Männer am Donnerstag, gegen 18 Uhr im Bereich der Straße "Adlerring" und am Vormittag, zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr im Bereich "Am Schwalbenhaag" aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 / 4770 bei der Polizei zu melden.

Bei den sogenannten "falschen Polizeibeamten" rät die Polizei erneut, sofort aufzulegen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat zu holen.

Sollten Sie einen Anruf eines angeblichen Polizisten bekommen, legen Sie auf und rufen unter der Notrufnummer 110 die Polizei an.

Ein Info-Blatt zu Umgang und Verhalten bei Anrufen von "falschen Polizeibeamten" und Schockanrufen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/285-IB-Vorsicht-Falscher-Polizist-am-Telefon.pdf

Sollten Sie selbst nicht die Möglichkeit haben die Unterlagen herunterzuladen oder auszudrucken, so bitten Sie Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn um Hilfe - oder wenden sich an Ihr örtliches Polizeirevier.

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmasche!

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