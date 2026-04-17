Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald Baar Kreis) Vier verletzte Personen nach Gebäudebrand (17.04.2026)

Bräunlingen (ots)

Bei einem Gebäudebrand haben sich am Freitagvormittag an der Tuttinenstraße vier Personen verletzt. Aus bislang unbekanntem Grund brach im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Beim Rettungsversuch eines Schwerverletzten im Objekt zog sich ein Passant leichte Verletzungen zu. Zwei weitere Person verletzten sich ebenfalls durch austretende Rauchgase leicht. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle bevor es um sich greifen konnte, doch sind die Beschädigungen im ersten Obergeschoss beträchtlich. Die Leichtverletzten kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus, der Schwerverletzte in einem Hubschrauber in eine Fachklinik. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden wird auf circa 200.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell