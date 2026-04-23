Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet - Polizei bittet um Hinweise zu unbekannten Männern

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch (22.04.2026) zwischen 12:45 Uhr und 17:45 Uhr in eine Mehrparteienhauswohnung an der Trierer Straße ein. Im selben Haus wurde außerdem noch ein Einbruchversuch festgestellt. Zur Tatzeit gelangten die Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und hebelten ein neben der Wohnungstüre gelegenes Fenster auf.

Anschließend wurden die Räume gezielt nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Die Täter flüchteten schließlich mit erbeutetem Schmuck vom Tatort. Während der Sachverhaltsaufnahme am Tatort meldete sich ein Nachbar, der Hebelspuren an seiner Wohnungstüre festgestellt hatte. In diesem Fall erlangten die Einbrecher nach bisherigem Sachstand jedoch keinen Zutritt zur Wohnung.

Unklar ist bislang, ob drei zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr auf den Treppen des Mehrparteienhauses beobachtete Männer mit dem Einbruchgeschehen in Verbindung stehen. Dabei soll es sich um etwa 30 bis 40 Jahre alte und zwischen 1,70 und 1,80 Meter große Männer gehandelt haben. Alle trugen leichte Jacken, einer soll mit einer hellen Jeans bekleidet gewesen sein. Zwei der Männer hatten außerdem medizinische Masken im Gesicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat die beschriebenen Personen im Tatzeitraum in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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