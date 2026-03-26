PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Wohnungen

Knittlingen (ots)

Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre gelangte bislang unbekannte Täterschaft am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus und entwendete dort einen Geldbeutel.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam in das in der Haydnstraße gelegene Gebäude ein. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt und zahlreiche Räume durchwühlt. Ob neben dem Geldbeutel weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 13:00

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Dieseldiebstahl auf Baustelle

    Pforzheim (ots) - Unbekannte Täter haben Diesel aus Baumaschinen entwendet. Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen wurde in der Robert-Bauer-Straße der Tank einer abgestellten Baumaschine gewaltsam geöffnet und rund 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei dem Polizeirevier Pforzheim Süd unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren