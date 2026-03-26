Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Wohnungen

Knittlingen (ots)

Durch das Aufhebeln einer Terrassentüre gelangte bislang unbekannte Täterschaft am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus und entwendete dort einen Geldbeutel.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen der oder die Täter am Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam in das in der Haydnstraße gelegene Gebäude ein. Im Inneren wurden weitere Türen aufgehebelt und zahlreiche Räume durchwühlt. Ob neben dem Geldbeutel weitere Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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