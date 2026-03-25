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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Dieseldiebstahl auf Baustelle

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter haben Diesel aus Baumaschinen entwendet.

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen wurde in der Robert-Bauer-Straße der Tank einer abgestellten Baumaschine gewaltsam geöffnet und rund 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei dem Polizeirevier Pforzheim Süd unter der Rufnummer 07231 423-8200 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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