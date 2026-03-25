Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betrüger erfolgreich mit Schockanruf: Polizei sucht Zeugen!

Haiterbach (ots)

Eine Seniorin hat am Dienstagnachmittag in Haiterbach nach einem Schockanruf Goldmünzen und Bargeld an eine bislang unbekannte Frau übergeben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gaukelte ein Unbekannter der Frau am Telefon vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte und nun im Gefängnis sitzt. Nur durch die Bezahlung einer Ablösesumme könnte die Tochter wieder freikommen. Die in Sorge versetzte Senioren übergab an ihrer Wohnanschrift schließlich Goldmünzen und Bargeld im Wert von über zehntausend Euro an eine Komplizin des Anrufers.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: - zwischen 155 cm und 160 cm groß, - etwa 45 Jahre alt, - schlank, - schwarze Haare, - schwarze Kleidung, - südländisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei in Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am 24.03.2026 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich Hohenrainstraße, Bergstraße und Meisenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Frau geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

In den vergangenen Tagen wurden vermehrt Anrufe bei der Polizei gemeldet, bei denen sich Betrüger als Polizeibeamte, Rechtanwälte, Bankmitarbeiter oder Ärzte ausgaben und Notsituationen vortäuschten.

Deshalb gibt die Polizei erneut Tipps, wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können:

- Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen.

- Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie die Polizei. - Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Link: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/schockanrufe-panikmache-am-telefon-legen-sie-sofort-auf/

Melanie Konrad, Pressestelle

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