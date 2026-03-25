PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Betrüger erfolgreich mit Schockanruf: Polizei sucht Zeugen!

Haiterbach (ots)

Eine Seniorin hat am Dienstagnachmittag in Haiterbach nach einem Schockanruf Goldmünzen und Bargeld an eine bislang unbekannte Frau übergeben.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gaukelte ein Unbekannter der Frau am Telefon vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte und nun im Gefängnis sitzt. Nur durch die Bezahlung einer Ablösesumme könnte die Tochter wieder freikommen. Die in Sorge versetzte Senioren übergab an ihrer Wohnanschrift schließlich Goldmünzen und Bargeld im Wert von über zehntausend Euro an eine Komplizin des Anrufers.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: - zwischen 155 cm und 160 cm groß, - etwa 45 Jahre alt, - schlank, - schwarze Haare, - schwarze Kleidung, - südländisches Aussehen.

Die Kriminalpolizei in Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die am 24.03.2026 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr im Bereich Hohenrainstraße, Bergstraße und Meisenweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der gesuchten Frau geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

In den vergangenen Tagen wurden vermehrt Anrufe bei der Polizei gemeldet, bei denen sich Betrüger als Polizeibeamte, Rechtanwälte, Bankmitarbeiter oder Ärzte ausgaben und Notsituationen vortäuschten.

Deshalb gibt die Polizei erneut Tipps, wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können:

   - Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Nutzen Sie 
     nicht die Rückruftaste, um die Identität des Anrufers zu prüfen.
   - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft 
     und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.
   - Rufen Sie den Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an.
   - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und 
     finanziellen Verhältnisse.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte 
     Personen!
   - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie die
     Polizei.
   - Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von 
     einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.

Weitere Informationen erhalten Sie über den Link: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/schockanrufe-panikmache-am-telefon-legen-sie-sofort-auf/

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 25.03.2026 – 11:15

    POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

    Bad Liebenzell (ots) - Am Dienstagnachmittag ist ein 67-Jähriger mit über 2,6 Promille Auto gefahren. Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen Pkw-Fahrer, welcher auf der Unterhaugstetter Straße gegen 17:45 Uhr Schlangenlinien und auf den Bordstein fuhr. Der Fahrzeuglenker parkte sein Fahrzeug ab und ging in ein nahestehendes Hotel. Dort konnte der Fahrer von der ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 12:48

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Geschwindigkeitsmessung auf der Stuttgarter Straße

    Freudenstadt (ots) - Beamte vom Polizeirevier Freudenstadt haben in der Dienstagnacht Geschwindigkeitsmessungen auf der Stuttgarter Straße in Höhe der Fußgängerbrücke Kaufland durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr wurden etwa 20 Fahrzeuge gemessen und dabei drei Verstöße festgestellt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren