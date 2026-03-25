Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Pkw aufgebrochen: Zeugen gesucht!

Keltern (ots)

Ein geparktes Fahrzeug wurde am Dienstagnachmittag im Bereich zwischen Ellmendingen und Nöttingen aufgebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 16:10 Uhr die Seitenscheibe eines in der Ellmendinger Straße abgestellten Autos ein. Aus dem Innenraum wurde ein Rucksack, in dem sich unter anderem ein Geldbeutel samt Ausweispapieren befand, entwendet. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

Die Polizei warnt davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich:

- Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen abgestellt werden. - Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten beim Verlassen des Wagens entfernt werden. - Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. - Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell