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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Pkw aufgebrochen: Zeugen gesucht!

Keltern (ots)

Ein geparktes Fahrzeug wurde am Dienstagnachmittag im Bereich zwischen Ellmendingen und Nöttingen aufgebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 16:10 Uhr die Seitenscheibe eines in der Ellmendinger Straße abgestellten Autos ein. Aus dem Innenraum wurde ein Rucksack, in dem sich unter anderem ein Geldbeutel samt Ausweispapieren befand, entwendet. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

Die Polizei warnt davor, Gegenstände beim Verlassen im Fahrzeug zu belassen und rät ausdrücklich:

   - Wenn keine Unterbringung in einer Garage möglich ist, sollte das
     Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich 
     belebten Straßen abgestellt werden.
   - Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß 
     verschlossen ist.
   - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto 
     liegen.
   - Auch ein mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten 
     beim Verlassen des Wagens entfernt werden.
   - Bewahren sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf.
   - Nehmen Sie bei Übernachtungen sämtliches Gepäck aus dem 
     Kofferraum.
   - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei und nehmen Sie nach einem
     Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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