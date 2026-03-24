Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Geschwindigkeitsmessung auf der Stuttgarter Straße

Freudenstadt (ots)

Beamte vom Polizeirevier Freudenstadt haben in der Dienstagnacht Geschwindigkeitsmessungen auf der Stuttgarter Straße in Höhe der Fußgängerbrücke Kaufland durchgeführt.

Im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 01:30 Uhr wurden etwa 20 Fahrzeuge gemessen und dabei drei Verstöße festgestellt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h war der schnellste Pkw-Fahrer mit einer Spitzengeschwindigkeit von 127 km/h unterwegs. Dieser muss mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Zwei andere Fahrzeuge wurden mit 20 km/h und 31 km/h mehr als erlaubt gemessen. Auch diesen droht ein Bußgeld.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell