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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrug über vermeintliche Sperrhotline: Polizei gibt Verhaltenstipps

Pforzheim (ots)

Ein 58-jähriger Mann ist am Sonntag Opfer eines Betrügers geworden, der sich als Mitarbeiter eines Sperr-Notrufdienstes ausgab.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde bei dem Anruf die Nummer eines Sperrhotline angezeigt. Der Anrufer gab an, dass mehrere Überweisungen vom Konto des Geschädigten anstünden und suggerierte seine Hilfsbereitschaft, diese zu verhindern. Über eine Fernwartungssoftware verschaffte sich der Betrüger Zugriff auf die Konten des 58-Jährigen und überwies einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag auf ein vermeintliches Referenzkonto. Schließlich erkannte der Mann den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Tipps Ihrer Polizei, wie Sie sich vor Telefonbetrügern schützen können:

   - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder 
     Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. 
     PayPal) heraus.
   - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren
     Rechner beispielsweise mit der Installation einer 
     Fernwartungssoftware.

Wenn Sie bereits Opfer wurden:

   - Trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn 
     runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner 
     unverzüglich betroffene Passwörter.
   - Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm
     auf Ihrem Rechner löschen.
   - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, 
     deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.
   - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits 
     getätigte Zahlungen zurückholen können.
   - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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