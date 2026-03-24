Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Ölbronn-Dürrn (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 4527 zu einem Unfall zwischen zwei Pkw-Fahrerinnen gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 74-Jährige gegen 17:00 Uhr einen Feldweg und bog auf die Kreisstraße zwischen der B294 und dem Ortseingang Dürrn ein. Hierbei übersah sie eine 18-jährige Toyota-Fahrerin, die auf der vorfahrtsberechtigten Kreisstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden die Insassen leichtverletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeugen wurden abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt.

Laura Müller, Pressestelle

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