Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Autofahrer steht deutlich unter Alkoholeinfluss

Bad Liebenzell (ots)

Am Dienstagnachmittag ist ein 67-Jähriger mit über 2,6 Promille Auto gefahren.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete einen Pkw-Fahrer, welcher auf der Unterhaugstetter Straße gegen 17:45 Uhr Schlangenlinien und auf den Bordstein fuhr. Der Fahrzeuglenker parkte sein Fahrzeug ab und ging in ein nahestehendes Hotel. Dort konnte der Fahrer von der Polizei angetroffen werden.

Die Polizeibeamten konnten einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille.

Neben seinem Führerschein musste er auch eine Blutprobe abgeben.

Der 67-jährige Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ihn erwarten eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot.

Die Polizei weist darauf hin, dass Trunkenheit am Steuer nicht nur die eigene Sicherheit gefährdet, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Die Polizei appelliert an alle Autofahrer, auf Alkohol im Straßenverkehr zu verzichten.

Laura Müller, Pressestelle

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