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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Kioskkontrollen im Stadtgebiet Pforzheim - zahlreiche Verstöße festgestellt

Pforzheim (ots)

Am Dienstag, den 24.03.2026, führten mehrere Behörden in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr umfangreiche Kontrollen von Kiosken im Stadtgebiet Pforzheim durch. Beteiligt waren Einsatzkräfte des Hauptzollamts Karlsruhe, des Finanzamts Pforzheim, der Stadt Pforzheim (Kommunaler Ordnungsdienst und Gewerbeamt) sowie des Polizeireviers Pforzheim-Nord und des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim.

Ziel der Maßnahmen war insbesondere die Überprüfung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Tabakerzeugnissen, Vapes und Snus sowie der Schutz von Minderjährigen.

Insgesamt wurden sechs Kioske kontrolliert. Ergänzend wurden im Umfeld der überprüften Objekte Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Die Maßnahmen verliefen störungsfrei, sorgten jedoch für großes öffentliches Interesse. Im Rahmen der Kontrollen konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden:

   -	900 gefälschte Zigaretten -	51 unversteuerte Zigaretten -	50 
Gramm Wasserpfeifentabak -	60 Einheiten Snus mit Verstößen gegen das 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) -	225 illegale Vapes 
(u. a. wegen unzulässiger Füllmengen sowie Inhaltsstoffen wie THC 
oder VEO)

Darüber hinaus wurden durch den Zoll vor Ort Steuern in Höhe von rund 1.300 Euro erhoben.

Insgesamt wurden vier Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Tabakerzeugnisgesetz (§§ 11, 14 TabakerzG) in Verbindung mit Verstößen gegen die Abgabenordnung (Steuerhinterziehung) und Verstößen gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) gefertigt.

Die beteiligten Behörden werden auch künftig gemeinsame Kontrollen durchführen, um illegale Verkaufspraktiken konsequent zu unterbinden und den Jugend- sowie Verbraucherschutz zu gewährleisten.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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