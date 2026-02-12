Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisierter Mann verursacht Unfall und flüchtet

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Eine Autofahrerin informierte die Einsatzleitstelle der Polizei am Mittwochmorgen, 11. Februar 2026, gegen 8.30 Uhr über einen Unfall auf der Middelicher Straße in Erle. Eine 47-jährige Frau aus Schermbeck war kurz vorher mit ihrem Auto über die Middelicher Straße gefahren und hatte eine Verkehrsinsel an einem Fußgängerüberweg übersehen, woraufhin zwei ihrer Reifen platzten. Sie hielt an und stellte fest, dass kurz vor ihrem Unfall bereits ein weiteres Fahrzeug über die Verkehrsinsel gefahren sein musste. Die fehlende Beschilderung war anscheinend darauf zurückzuführen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer über die Verkehrsinsel gefahren war und die darauf befindlichen Schilder umgefahren hatte. Diese waren aus den Fundamenten gerissen und befanden sich, zusammen mit einem fremden Autokennzeichen, am Unfallort. Die 47-Jährige hatte vor dem Eintreffen der Polizeibeamten einen schwarzen Opel mit Unfallschäden und dessen Fahrer an der Unfallörtlichkeit beobachtet. Genau dieser Opel kam den Beamten während der Unfallaufnahme entgegen und wurde umgehend angehalten. An dem Fahrzeug fehlte ein Kennzeichen. Das noch vorhandene Kennzeichen war das Gegenstück zu dem am Unfallort zurückgebliebenen. Während der Gesprächsführung mit dem Opel-Fahrer ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Der 54-jährige Gelsenkirchener wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers wies neben dem fehlenden Kennzeichen noch diverse andere Beschädigungen auf. Unter anderem war auch die Ölwanne des Autos abgerissen. In Verbindung mit dem Regen verteilte sich das Öl auf der Fahrbahn und floss auch in einen angrenzenden Bach. Die Feuerwehr wurde hinzugerufen und setzte Bindemittel ein, um die Umweltschäden gering zu halten.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell