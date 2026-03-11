Hauptzollamt Köln

HZA-K: Kölner Zoll Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in der Baubranche

152 Beschäftigte von 52 Arbeitgebern kontrolliert

Köln (ots)

152 Beschäftigte von 52 Arbeitgebern kontrollierten gestern 110 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Köln. Die Kontrollen fanden gezielt im Baugewerbe statt und waren Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung.

Überprüft wurden:

- in Wesseling: 51 Beschäftigte von 18 Arbeitgebern

- in Bergisch Gladbach: 49 Beschäftigte von 21 Arbeitgebern

- in Sankt Augustin: 52 Beschäftigte von 13 Arbeitgebern

Zwei Männer (41, 43) aus Tadschikistan, wurden auf der Baustelle einer Grundschule in Bergisch Gladbach bei Verputzerarbeiten angetroffen und konnten nur eine polnische Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis vorlegen. Gegen beide Männer wurden noch vor Ort Ermittlungsverfahren eingeleitet. Über die weiteren aufenthaltsrechtlichen Maßnahmen bezüglich der Männer, entscheidet jetzt die zuständige Ausländerbehörde.

"Bei Baumaßnahmen auf dem Gelände einer Behörde in Sankt Augustin, trafen meine Kolleginnen und Kollegen auf eine Gruppe von 23 Arbeitern einer Baufirma aus Bottrop. Bei 18 der Männer aus Rumänien, Serbien und dem Kosovo, ergaben sich bereits vor Ort Anhaltspunkte auf fehlende Meldungen zur Sozialversicherung", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln.

Die weitere bisherige Bilanz der Maßnahme:

- Bei einer Firmen gibt es erste Hinweise, dass den Beschäftigten nicht der Mindest-lohn gezahlt wird.

- In vier Fällen werden Ermittlungen wegen fehlender Meldung zur Sozialversicherung aufgenommen.

- Für den Missbrauch von Sozialleistungen (Leistungsbetrug), ergaben sich bei zwei Personen konkrete Anhaltspunkte.

- In drei Fällen wurden die erforderlichen Ausweispapier nicht mitgeführt.

"Die Befragung der Beschäftigten vor Ort ist nur der Einstieg in unsere Arbeit. Erst nach Auswertung und Überprüfung der Arbeitnehmerangaben lässt sich sagen, ob alle angetroffenen Personen auch ordnungsgemäß zur Sozialversicherung gemeldet sind. Die Überwachung der Einhaltung des Mindestlohns, macht nicht selten tiefergehende Geschäftsunterlagenprüfungen, insbesondere der Lohn- und Finanzbuchhaltung, bei den Arbeitgebern notwendig", erläutert Ahland.

