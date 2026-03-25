Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW/Enzkreis) Calw/Enzkreis - Geschwindigkeitskontrollen mit Schwerpunkt Motorradfahrer

Calw/Enzkreis (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Samstag und Sonntag im Landkreis Calw und im Enzkreis Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 4556 (Unterreichenbach), Bundesstraße 296 (Oberreichenbach), Bundesstraße 294 (Calmbach) und Landstraße 340 (Neuenbürg) durchgeführt.

Insgesamt wurden sechs Motorräder beanstandet, die nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Dabei wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen von bis zu 30 km/h festgestellt.

Trotz des schönen Wetters blieben die Zahlen vergleichsweise gering. Im Rahmen der Motorradkonzeption wird die Kontrollmaßnahme somit als erfolgreich bewertet.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Laura Müller, Pressestelle

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