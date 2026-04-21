Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Kriminalpolizei ermittelt nach Kellerbrand - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei hat nach einem Kellerbrand am Montagabend (20.04.2026) auf der Adendorfer Straße in Meckenheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen hatten in einem Mehrparteienhaus gegen 17:50 Uhr zunächst eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss bemerkt. Die daraufhin alarmierten Feuerwehrkräfte konnten den Brandort lokalisieren und bekämpfen. 18 Bewohner des Hauses wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Da nach aktuellem Ermittlungsstand auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die am Abend Wahrnehmungen zu verdächtigen Personen an der Brandörtlichkeit gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0228 15-0 oder per Mail unter kk11.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

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