Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 30-Jähriger von E-Scooter erfasst und verletzt - Polizei ermittelt und sucht Unfallbeteiligte

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat nach einem Unfall auf der Hauptstraße in Meckenheim am Freitagabend (17.04.2026) die Ermittlungen aufgenommen und sucht sowohl Zeugen als auch weitere Beteiligte der Kollision. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein 30-jähriger Fußgänger aus einer Bankfiliale kommend gegen 19:30 Uhr den Fußgängerweg der Hauptstraße. Hier sei es zu einer Kollision mit einem von zwei Personen genutzten E-Scooter gekommen, der in Fahrtrichtung Kirchplatz unterwegs gewesen sein soll. Bei dem Unfall seien alle drei Personen zu Boden gestürzt. Nach kurzer Rücksprache hätten sich alle Beteiligten von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne die Personalien auszutauschen. Da der Fußgänger im Anschluss Schmerzen verspürte, begab er sich in ein Krankenhaus, wo ihm vom Unfall verursachte Verletzungen attestiert wurden.

Die beiden unbekannten Unfallbeteiligten können als 12 bis 14 Jahre alte Mädchen beschrieben werden.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten nun die beiden E-Scooter-Fahrerinnen und mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens darum, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler nehmen die Hinweise unter der 0228 15-0 oder per Mail unter vk2.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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