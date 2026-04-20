POL-BN: Bonn-Buschdorf: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - 42-Jähriger in Untersuchungshaft - Meldung -2-
Bonn (ots)
Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Sonntagabend (19.04.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Bonn-Buschdorf aufgenommen (siehe Pressemeldung vom 19.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6258328).
Der schwer verletzte 54-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.
Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft hatte ein Haftrichter für den 42-Jährigen am Montagnachmittag (20.04.2026) die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags angeordnet. Er steht im Verdacht, seinen 54-Jährigen Bekannten im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung, deren Auslöser nach ersten Ermittlungen ein privater Streit gewesen ist, schwer verletzt zu haben. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern weiter an.
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