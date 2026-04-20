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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Buschdorf: Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes - 42-Jähriger in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Sonntagabend (19.04.2026) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes in Bonn-Buschdorf aufgenommen (siehe Pressemeldung vom 19.04.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6258328).

Der schwer verletzte 54-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft hatte ein Haftrichter für den 42-Jährigen am Montagnachmittag (20.04.2026) die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags angeordnet. Er steht im Verdacht, seinen 54-Jährigen Bekannten im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung, deren Auslöser nach ersten Ermittlungen ein privater Streit gewesen ist, schwer verletzt zu haben. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
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Telefon: 0171-5526715
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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