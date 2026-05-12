PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Opferstock-Diebe gestellt - Freiheitsstrafe im beschleunigten Verfahren

Osnabrück (ots)

Für zwei Opferstock-Diebe hat der Beutezug in der Kirche St. Vincentius in Bersenbrück ein sofortiges und unangenehmes Nachspiel.

Die beiden Männer, 31 und 51 Jahre alt, wurden direkt am Tatort gestellt. Nach weiteren Überprüfungen wird davon ausgegangen, dass die beiden Beschuldigten zuvor weitere gleichgelagerte Taten begangen haben. Im Zuge eines beschleunigten Verfahrens wurden die Männer durch das Amtsgericht Osnabrück zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren