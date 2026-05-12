Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Opferstock-Diebe gestellt - Freiheitsstrafe im beschleunigten Verfahren

Osnabrück (ots)

Für zwei Opferstock-Diebe hat der Beutezug in der Kirche St. Vincentius in Bersenbrück ein sofortiges und unangenehmes Nachspiel.

Die beiden Männer, 31 und 51 Jahre alt, wurden direkt am Tatort gestellt. Nach weiteren Überprüfungen wird davon ausgegangen, dass die beiden Beschuldigten zuvor weitere gleichgelagerte Taten begangen haben. Im Zuge eines beschleunigten Verfahrens wurden die Männer durch das Amtsgericht Osnabrück zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten verurteilt.

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