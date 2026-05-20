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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer stürzt nach Kollision

Weimar/Weimarer Land (ots)

Im Lindenweg in Weimar kam es am Dienstagnachmittag gegen 17:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw den Lindenweg aus Richtung einer Kindertagesstätte kommend in Richtung Schloßgasse. Im dortigen Bereich gilt eine Tempo-30-Zone mit der Vorfahrtsregel "rechts vor links". Ein von rechts kommender Fahrradfahrer fuhr aus einer Seitenstraße in den Einmündungsbereich ein. Die Pkw-Fahrerin übersah offenbar den bevorrechtigten Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Fahrradfahrer prallte mit dem Vorderrad gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw, verlor die Kontrolle und stürzte. Der Radfahrer stand anschließend wieder auf, lehnte zunächst Hilfe ab und entfernte sich zunächst vom Unfallort. Da es sich augenscheinlich um ein Kind handelte, nahm die Pkw-Fahrerin die Verfolgung auf. Durch die eingesetzten Beamten konnte der Sachverhalt schließlich geklärt und der Unfall aufgenommen werden. An Pkw und Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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