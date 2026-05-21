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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerstand gegen Polizeibeamte nach aggressivem Verhalten

Jena (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kam es im Bereich Kahlaische Straße / An der Brauerei in Jena zu einem Polizeieinsatz mit einem erheblich alkoholisierten Mann. Der 20-Jährige war zunächst aus einer polizeilichen Maßnahme entlassen und mit einem Platzverweis belegt worden. Im weiteren Verlauf beleidigte er die eingesetzten Beamten mehrfach verbal und trat zudem gegen ein Fahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand dabei kein Sachschaden. Da sich der Mann weiterhin aggressiv verhielt, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Unterbindungsgewahrsam. Auch dabei leistete der 20-Jährige erheblichen Widerstand gegen die Polizeibeamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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