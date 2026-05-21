Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Diebstahl auf Baustellengelände - Täter flüchtet ohne Beute

Jena (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich Zutritt zu einem Baustellengelände in der Erlanger Allee in Jena-Neulobeda. Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete der Unbekannte eine Verbindung am Bauzaun und gelangte so auf das Gelände. Dort durchtrennte er an mehreren Baucontainern insgesamt etwa 100 Meter Kupfer- beziehungsweise Starkstromkabel und legte die Kabelstücke offenbar zum späteren Abtransport bereit. Noch bevor die Kabel im Wert von rund 600 Euro abtransportiert werden konnten, erschienen Mitarbeiter auf dem Gelände. Der Täter ließ daraufhin von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete unerkannt. Die Polizei sicherte unter anderem Spuren am Tatort und leitete Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls im Versuch ein. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (03641 - 810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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