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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hinweis auf Graffiti an Güterzug bestätigt sich nicht

Saale-Holzland (ots)

Ein Hinweis auf eine mögliche Sachbeschädigung an einem Güterzug sorgte am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz am Bahnhof in Kahla. Nach einer Mitteilung der Bundespolizei sollen mehrere Jugendliche einen haltenden Güterzug bestiegen und mit Graffiti besprüht haben. Vor Ort überprüften Einsatzkräfte den Sachverhalt gemeinsam mit der Bundespolizei. Dabei stellte sich heraus, dass sich drei Personen lediglich an einem unbeladenen Anhänger eines haltenden Güterzuges aufgehalten hatten. Der Triebwagenführer vermutete nach bisherigen Erkenntnissen, dass dort möglicherweise uriniert oder Bier ausgeschüttet wurde und machte mittels Hupsignal auf sich aufmerksam. Die Personen entfernten sich daraufhin vom Bereich des Zuges. Eine strafbare Handlung konnte durch die eingesetzten Beamten nicht festgestellt werden. Schäden am Güterzug entstanden nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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