Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug überschlägt sich bei Regen - Reifen in schlechtem Zustand

Saale-Holzland (ots)

Am Mittwochmorgen kam es auf der Landstraße 1077 zwischen Gernewitz und Laasdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer die Strecke aus Richtung Gernewitz kommend. Hier kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, rutschte etwa 70 Meter über das Bankett und überschlug sich anschließend. Der Fahrer verletzte sich hierbei und wurde medizinisch versorgt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Hinterreifen des Fahrzeugs erhebliche Mängel aufwiesen. Neben einer deutlich zu geringen Profiltiefe stammten die Reifen aus dem Jahr 2015. Ein Hinterreifen war nahezu vollständig abgefahren. Aufgrund der Witterungsverhältnisse mit einsetzendem Regen wird derzeit von nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit dem schlechten Zustand der Bereifung ausgegangen. Das Fahrzeug musste mittels Kran geborgen werden. Während der Bergungsmaßnahmen kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell