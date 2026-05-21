Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad-Fahrer flüchtet vor Kontrolle - Verdacht auf gestohlenes Fahrzeug

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer versuchte am Mittwochabend im Bereich Am Ettersberg, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten Polizeibeamte den Fahrer eines Motocross-Leichtkraftrades kontrollieren, nachdem dieser in Buttstädt unterwegs war. Trotz eindeutiger Haltesignale setzte der Jugendliche seine Fahrt zunächst fort. Während der Nachfahrt stellte er das Motorrad schließlich ab und flüchtete zu Fuß. Wenig später konnte er durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das Fahrzeug keine gültige Pflichtversicherung. Ein Drogentest verlief negativ, ein Atemalkoholtest ergab 0,24 Promille. Besonders auffällig waren jedoch die unklaren Eigentumsverhältnisse des Motorrades. Der Jugendliche konnte den Erwerb des Fahrzeuges nicht glaubhaft vermitteln. Die am Fahrzeug angebrachte Fahrgestellnummer wirkte nach ersten Erkenntnissen manipuliert und ließ sich nicht eindeutig zuordnen. Das Motorrad wurde als mögliches Diebesgut sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen des Verdachts eines Eigentumsdeliktes.

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