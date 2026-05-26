Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in Nohen

Nohen (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 26.05.2026 gegen 15:00 Uhr, wurde in Nohen ein Brand einer Werkstatt gemeldet. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine erhebliche Rauchentwicklung festgestellt. Durch die umliegenden Feuerwehren konnte der Brand erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Die Ortsdurchfahrt wurde über mehrere Stunden gesperrt. Der derzeitige Sachschaden wird im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern noch an. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalinspektion Idar-Oberstein.

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