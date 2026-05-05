POL-HS: Vier Lagercontainer aufgebrochen
Erkelenz (ots)
Unbekannte Täter brachen in der Adam-Opel-Straße vier Container auf, die einem ansässigen Unternehmen aufgrund von Umbaumaßnahmen als Lagerräume dienten. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie Gartenmöbel. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagabend (2. Mai), 18.15 Uhr und Montagmorgen(4. Mai), 8.05 Uhr.
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