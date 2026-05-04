PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter BtM-/Alkoholeinfluss:

   - Geilenkirchen: Heinsberger Straße (Btm)
   - Übach-Palenberg-Übach: Rathausplatz (Alkohol)
   - Erkelenz: Lindemannhof (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Übach-Palenberg-Übach: Rathausplatz

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Sattelauflieger in Brand gesetzt

    Wassenberg (ots) - Am frühen Montagmorgen (4. Mai) rückten Polizei und Feuerwehr gegen 1 Uhr zu einem brennenden Lkw aus. Am Forster Weg war der Auflieger eines Lkw in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Reifen sowie Teile der Plane und der Ladung wurden durch das Feuer beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts auf Brandstiftung die Ermittlungen ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

    Wegberg (ots) - Am Spielburgweg hebelten Kraftstoffdiebe am zurückliegenden Wochenende zwischen dem 2. Mai (Samstag), 8 Uhr und dem 4. Mai (Montag), 3.25 Uhr, den Tankdeckel einer Sattelzugmaschine auf und pumpten etwa 200 Liter Diesel ab. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Einbrecher verschafften sich in der Boschstraße gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs und erbeuteten aus den Hallenräumen mehrere hundert Werkzeuge sowie Wendeschneideplatten. Die Tat ereignete sich zwischen dem 1. Mai (Freitag), 20 Uhr und dem 2. Mai (Samstag), 14 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren