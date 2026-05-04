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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sattelauflieger in Brand gesetzt

Wassenberg (ots)

Am frühen Montagmorgen (4. Mai) rückten Polizei und Feuerwehr gegen 1 Uhr zu einem brennenden Lkw aus. Am Forster Weg war der Auflieger eines Lkw in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ein Reifen sowie Teile der Plane und der Ladung wurden durch das Feuer beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat wegen des Verdachts auf Brandstiftung die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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