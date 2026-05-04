POL-HS: Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb
Übach-Palenberg-Übach (ots)
Einbrecher verschafften sich in der Boschstraße gewaltsam Zutritt auf das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebs und erbeuteten aus den Hallenräumen mehrere hundert Werkzeuge sowie Wendeschneideplatten. Die Tat ereignete sich zwischen dem 1. Mai (Freitag), 20 Uhr und dem 2. Mai (Samstag), 14 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell