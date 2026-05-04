POL-HS: Sporttasche aus Pkw entwendet
Heinsberg-Porselen (ots)
Zwischen Samstagabend (2. Mai), 20.45 Uhr und Sonntagmorgen (3. Mai), 11 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Maistraße die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Sporttasche.
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