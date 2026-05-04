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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sporttasche aus Pkw entwendet

Heinsberg-Porselen (ots)

Zwischen Samstagabend (2. Mai), 20.45 Uhr und Sonntagmorgen (3. Mai), 11 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Maistraße die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Sporttasche.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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